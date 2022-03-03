Правильно приготовленный кофе замедляет старение

Диетолог Триста Бест рассказала, как приготовить кофе, чтобы он стал максимально полезным и помогал бороться со старением.Кофе ценят, прежде всего, за то, что он бодрит и обладает очень приятным ароматом. По словам специалиста, напиток также способен ускорять обмен веществ, снижать риск заболеваний сердца, сахарного диабета. Правильно приготовленный кофе поможет замедлить процессы старения.Многие любят добавить кофе молоко, различные сиропы, сахар и жирные сливки. Делать этого не стоит, отмечает Бест. Молочные продукты способны вызывать воспаление из-за различных аллергий или непереносимости. Сахар и сиропы на его основе делают напиток слишком калорийным, вся польза в этом случае сойдет на нет.Правильно приготовленный кофе должен быть обязательно натуральным. Вместо сливок и сахара можно добавить мед и корицу.О пользе и вреде кофе спорят много лет. Известно, что кофе за счет кофеина и теанина тонизирует, улучшает концентрацию. Теанин, кроме прочего, усиливает выработку дофамина, гормона радости.Кофе содержит множество аминокислот, витаминов. Хлорогеновая и феруловая кислоты помогают бороться с депрессией.Напиток особенно ценят гипотоники, поскольку он поднимает давление. А у диабетиков-кофеманов повышается чувствительность к инсулину, снижающему сахар в крови. Кофе обладает довольно сильным мочегонным. действием.Однако увлекаться кофе нельзя. Если пить больше двух чашек в день, кости могут стать ломкими, поскольку кофе способен выводить кальций. А еще он закисляет организм. Если переборщить с кофе, может возникнуть проблема с сердечным ритмом.Кофеин может вызвать зависимость. Он воздействует на те же области мозга, что и героин или кокаин, хотя и значительно слабее.Если стимулировать себя большим количеством кофеина, то это может привести к повышению тревожности, снижению работоспособности и снижению когнитивных способностей.Не рекомендуется употреблять напитки, содержащие кофеин, после обеда, поскольку он может оставаться в организме до вечера. Кофе противопоказан людям с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, заболеваниями почек, при бессоннице, гипертонии и глаукоме. Не рекомендуется его пить пожилым, беременным и детям.