Псилоцибин помогает в борьбе с депрессией
Психоделики - это класс галлюциногенных препаратов, основной эффект которых заключается в изменении сознания. Предыдущие исследования учёных из того же научного учреждения показали, что псилоцибин снижает симптоматику тяжёлого депрессивного расстройства у взрослых пациентов на срок до одного месяца. И вот последующее наблюдения за теми же самыми пациентами показали, что антидепрессивный эффект с помощью псилоцибина в сочетании с поддерживающей психотерапией может сохраняться у некоторых людей на срок до одного года.
В тщательно контролируемых условиях псилоцибин показал многообещающий терапевтический подход, что делает его перспективным средством при депрессивных нарушениях. Но получены результаты при строгих условиях исследования, они требуют достаточно большой подготовки и структурированной поддержки со стороны опытных клиницистов и терапевтов, следовательно, люди сами по себе не должны пытаться лечиться психоделиками. Интерес к этой группе лекарств за последние 20 лет возродился, как и увлечение ими в нездоровых целях.
Национальный институт по борьбе со злоупотреблениями наркотиками США подчёркивает, что псилоцибин вызывает изменения восприятия, ощущений и чувств. Поэтому применять его в терапевтических целях можно только и исключительно под контролем врача. В нынешнем исследовании приняли участие 27 жертв длительной и тяжелой депрессии, большинство из которых до начала эксперимента были погружены в депрессивные симптомы на срок не менее двух лет. Средний возраст составлял 40 лет, 19 были женщинами, и 88% участников ранее лечилась стандартными антидепрессантами. Их разделили на две группы, участники первой получали псилоцибин сразу, а во второй - после 8-недельного периода ожидания.
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