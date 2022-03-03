Псилоцибин помогает в борьбе с депрессией

Исследование показало, что психоделик псилоцибин облегчает симптомы тяжёлого депрессивного расстройства на достаточно продолжительный срок. Его провели учёные из Университета Джонса Хопкинса.Психоделики - это класс галлюциногенных препаратов, основной эффект которых заключается в изменении сознания. Предыдущие исследования учёных из того же научного учреждения показали, что псилоцибин снижает симптоматику тяжёлого депрессивного расстройства у взрослых пациентов на срок до одного месяца. И вот последующее наблюдения за теми же самыми пациентами показали, что антидепрессивный эффект с помощью псилоцибина в сочетании с поддерживающей психотерапией может сохраняться у некоторых людей на срок до одного года.В тщательно контролируемых условиях псилоцибин показал многообещающий терапевтический подход, что делает его перспективным средством при депрессивных нарушениях. Но получены результаты при строгих условиях исследования, они требуют достаточно большой подготовки и структурированной поддержки со стороны опытных клиницистов и терапевтов, следовательно, люди сами по себе не должны пытаться лечиться психоделиками. Интерес к этой группе лекарств за последние 20 лет возродился, как и увлечение ими в нездоровых целях.Национальный институт по борьбе со злоупотреблениями наркотиками США подчёркивает, что псилоцибин вызывает изменения восприятия, ощущений и чувств. Поэтому применять его в терапевтических целях можно только и исключительно под контролем врача. В нынешнем исследовании приняли участие 27 жертв длительной и тяжелой депрессии, большинство из которых до начала эксперимента были погружены в депрессивные симптомы на срок не менее двух лет. Средний возраст составлял 40 лет, 19 были женщинами, и 88% участников ранее лечилась стандартными антидепрессантами. Их разделили на две группы, участники первой получали псилоцибин сразу, а во второй - после 8-недельного периода ожидания.