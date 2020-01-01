Любителей зависать в смартфонах предупредили об опасном синдроме «спускового пальца»

Нейрофизиолог рассказал о возможных проблемах со здоровьем, которые могут проявиться у тех, кто залипает на лентах новостей, постит сообщения в соцсетях и ведет бесконечную переписку в смартфонах.Человек с «приклеенным» к ладони смартфоном, не отрывающий глаз от экрана — это норма сегодняшнего дня, когда новости устаревают каждый час, и многим людям необходимо постоянно держать связь с коллегами, родными и близкими.К сожалению, бесконечное «залипание» в смартфон не проходит бесследно для нашего здоровья. Голова человека, смотрящего на экран, находится в вынужденном, нефизиологическом положении — идет перегрузка межпозвоночных дисков, связок и суставов в шейном отделе.Это может вызывать синдром «текстовой шеи», и как следствие — головные боли, быструю утомляемость, грыжи межпозвонкового диска, защемления нерва, и даже ускорит появление второго подбородка.Есть и еще один негативный эффект от долгого «сидения» в телефоне. О нем рассказал нейрофизиолог.нейрофизиолог, кандидат биологических наук- Научно доказана связь чрезмерного использования смартфонов и артрита в пястном суставе большого пальца, хронического напряжения в плече, болях в верхней части шеи, спине, запястьях и кистях рук, — рассказал «Доктору Питеру» нейрофизиолог Юрий Корюкалов. — Процесс удержания смартфона включает в себя захват его большим пальцем и мизинцем, при этом напрягаются внутренние мышцы ладони.Эксперт отмечает, что неудобным оказывается и положение руки в момент набора сообщений на смартфоне.- Руки удерживаются в неудобном положении, при этом мы вытягиваем пальцы, чтобы дотянуться до далеких клавиш, — поясняет нейрофизиолог. — Так возникает эффект «спускового пальца» — сухожилия утолщаются и воспаляются внутри, а палец застревает в согнутом положении.Эксперт обращает внимание, что напряжение различных групп мышц может привести к спазму соответствующих им сегментов позвоночника.- Для устранения этого спазма необходимо воздействовать на рецепторы этих мышц, чтобы они «перезагрузились»: расслабились, растянулись, восстановился кровоток и подвижность, — говорит Юрий Корюкалов.Эксперты отмечают, что в эпоху коронавируса появились и такие новые понятия, связанные со смартфоном, как «думскроллинг» и «думсерфинг» (Doomscrolling — doomsurfing) — когда человек начинает «поглощать» буквально без остановки большое количество негативных новостей в Сети — в блогах, на сайтах, телеграм-каналах. Словари признали термин главным словом 2020 года, но актуален он был и в 2021, в трендах и в начале 2022 года.Эксперты предупреждают, что думскроллинг опасен для психического здоровья и рекомендуют уменьшить количество «экранного времени», отвлекаясь на другие дела и занятия, успокаивающие, дающие силы и энергию. Так, психолог Елизавета Сафина рассказала, что успокоиться помогают рутинные действия — такие, как перебирание гречки, которым раньше занимались хозяйки. Монотонная работа нормализует дыхание и успокаивает.Упражнением для снятия тревоги поделился с «Доктором Питером» и психолог Василий Ильин. Он советует исполнять «гориллу» — эта практика помогает «расколдовать» напряженного, зажатого тревогой человека. Выполнять упражнение просто — надо 1-2 минуты бить себя сжатыми кулаками или ладонями по груди (без фанатизма), издавать грозные звуки, хмурить брови и морщить лицо. Это снимает зажимы в мышцах и позволяет расслабиться.КстатиРанее «Доктор Питер» рассказывал, что к «текстовой шее», проблемам с позвоночником, остеохондрозу, варикозу и другим неприятностям может привести и неправильная поза во время долгой работы за компьютером. Особенно это касается офисных работников и «удаленщиков». Страдает дыхательной, сердечно-сосудистой систем и даже отражаться на деятельности головного мозга. Из-за этого появляются вялость и сонливость, и к концу дня организм сильнее устаетНельзя смотреть на экран сверху вниз или снизу вверх. Монитор должен располагаться на линии глаз, иначе к концу дня у вас заболит шея, появится вялость и сонливость, усталость, а впоследствии даже могут начать неметь руки.