4 важнейших преимущества какао

Какао является одним из самых популярных и любимых напитков у многих поколений наших соотечественников. И вот несколько важнейших плюсов для здоровья от этого напитка.Психическое здоровьеПомимо хорошего настроения от поглощения шоколада, какао на самом деле очень полезен для регулирования нейротрансмиттеров (химических веществ мозга, таких как дофамин, серотонин и т.д.), которые определяют наше настроение. Какао особенно способствует повышению уровня серотонина благодаря наличию анандамида. А он широко известен как "молекула блаженства", потому что высвобождается, когда мы чувствуем себя хорошо. Кроме того, это питательное вещество увеличивает производство нервных клеток, которые снижают на тревогу и депрессию.Много антиоксидантовЗнаете ли вы, что в какао в 20 раз больше антиоксидантов, чем в чернике? Антиоксиданты обладают невероятной способностью нейтрализовать некоторые свободные радикалы и токсины, с которыми мы сталкиваемся в нашей повседневной жизни, тем самым уменьшая их вредное воздействие и снижая риск как болезней, так и старения. С возрастом способность организма бороться со свободными радикалами снижается, а это означает, что продукты, богатые антиоксидантами, становятся все более важными. Было замечено, что антиоксидантные свойства какао помогают снизить чувствительность и резистентность к инсулину, что является чрезвычайно хорошей новостью для тех, кто борется с ними.Восстановление после тренировокКакао не столь же эффективен в деле восстановления мышц, как потребление всех 9 незаменимых аминокислот (строительных блоков белка). Конечно, на него определенно не следует полагаться как на единственный вариант восстановления мышц, но он содержит одну ценнейшую аминокислоту, называемую аргинином. Аргинин очень хорошо снижает артериальное давление, способствует восстановлению мышц и общему здоровью сердца!Источник железаНаконец, для веганов, вегетарианцев или просто тех, кому нужно немного больше железа в их жизни. Какао - источник растительного железа и кальция, его можно употреблять ежедневно. Однако старайтесь не переусердствовать, оптимальная доза в сутки - 40-50 г, что составляет примерно 4-5 чайных ложек с горкой. Железо нуждается в помощи витамина С для правильного усвоения, поэтому соедините его с некоторыми ягодами или цитрусовыми фруктами, чтобы получить максимальную отдачу! Приготовление коктейля или добавление ягод, какао и семян чиа в греческий йогурт - все это отличные способы максимально использовать этот универсальный продукт.