Лекарство от всех штаммов ковида почти создано в России

Уже весной в России могут завершиться доклинические исследования лекарства, обладающего способностью защищать от всех штаммов коронавируса. Причём не только уже известных науке, но и способных появиться в будущем.Россия входит в число стран, которые понесли самые тяжёлые демографические потери из-за коронавирусной пандемии. По некоторым оценкам, они могли превысить 1 млн человек, если исходить из статистики по избыточной смертности от Росстата. В этой связи особенно необходимо на будущее иметь действенные средства лечения коронавируса, так как практика показывает, что применяемые в российских больницах препараты не особо эффективны. И вот сейчас в ФИЦ биотехнологии РАН продолжаются работы над лекарством, которое должно обеспечить защиту от всех штаммов коронавируса. Такую информацию сообщили газете «Известия».Учёные подчеркнули, что сейчас препарат на заключительной фазе доклинических исследований, и уже известно, что он будет выпускаться в виде спрея. Тем самым станет реальным обрабатывать слизистые верхних дыхательных путей, что снизит вероятность заражения на срок до нескольких часов. При этом эксперименты на животных показали, что применение препарата во внутрибрюшинном пространстве уже обеспечивает не профилактический, а лечебный эффект.В основе этого лекарства находится молекула под названием PDSTP, имеющая уникальный механизм работы. Она вступает во взаимодействие с клеткой, а не с вирусом, препятствуя их соединению между собой. Из-за действия молекулы вирус не может полноценно реплицироваться, а поэтому просто погибает.