Названа одна из причин развития деменции
Исследователи проанализировали здоровье 153 291 женщины, средний возраст которых составляет 60 лет. Выяснилось, что женщины, у которых климакс наступил до 40 лет, на 35% чаще были подвержены деменции.
Те, у кого период менопаузы начался в районе 45 лет, в 1,3 раза имели больше шансов заполучить деменцию до 65 лет.
А пониженные риски развития деменции имели женщины, вступившие в период менопаузы после 52 лет, а также те, у кого климакс начался в 50-51 год. Шансы развития деменции у этих двух групп были одинаковы.
Это исследование позволить более эффективно выстраивать терапию в будущем, считают ученые.
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