Щитовидка, анемия, атеросклероз. Что означает появление «мраморной» кожи после бани

Баня очень полезна, если париться грамотно, однако не все хорошо переносят эти процедуры. Некоторых людей пугает появление красных и белых пятнышек после парной, такую кожу еще называют «мраморной».Такая реакция встречается нечасто, примерно у 2–3 человек из десяти. Многие до сих пор считают это признаком того, что сосуды заработали, но это неверно. Как рассказала врач-гастроэнтеролог Яна Прудникова, организм таким образом показывает, что с ним не все в порядке.По ее словам, в норме после бани или горячего душа кожа должна быть равномерно розовой, без пятен. Это показатель того, что сосуды работают правильно.Почему появляется «мраморная кожа»? Из-за нарушений, связанных с вегетативной нервной системой, регуляция кровоснабжения плохая. В этом случае при высоких температурах расширяются только крупные сосуды, а мелкие остаются спазмированными. На участках, которые после бани остаются бледными, есть спазм сосудов. Это капилляры, которые плохо проводят кровь.«Мраморная кожа» может появиться при развитии гипотериоза, астении, атеросклероза или ВСД (вегетососудистой дистонии). Нарушение кровообращения может возникнуть и при воспалении сосудов, и после вируса.Гипотиреоз — синдром, состояние организма, связанное с реакцией на низкий уровень концентрации гормонов щитовидной железы. Для него характерны:слабость, апатия, усталость;постоянная сонливость днем и бессонница;набор веса;сухость и дряблость кожи, выпадение волос;частые запоры;ухудшение аппетита;нарушения менструального цикла;снижение полового влечения.Астения – психопатологическое состояние, оно характеризуется слабостью, повышенной утомляемостью, плохой переносимостью физических, умственных и психических нагрузок. Симптомы: мышечная слабость, снижение переносимости физических нагрузок и выносливости.Атеросклероз – распространенное хроническое заболевание, при котором развивается поражение крупных кровеносных сосудов.Если у вас появляется «мраморная кожа», нужно понять, с чем это связано. В первую очередь, исключить патологии щитовидной железы, астению, атеросклероз.«Мраморная кожа» может появляться и у младенцев. По словам Прудниковой, это нормальное состояние кожи у детей до 6 месяцев, оно появляется из-за особенностей строения сосудов и вегетативной нервной системы. В данном случае это норма.