Врач рассказал об опасном способе чистить уши

Чистка ушей ватными палочками может привести к перфорации барабанной перепонки. Помимо этого, чистка ушей может открыть "входные ворота" инфекции, считает старший научный сотрудник столичного института имени Л.И. Свержевского Георгий Шадрин."Правильно — не чистить уши. Стоит задаться вопросом, а с какой целью человек хочет почистить уши? Ушная сера — это природный защитный фактор, по аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе. Убирая серу, человек снимает естественную природную защиту, плюс ватными палочками можно травмировать кожу, а это входные ворота для любой инфекции".Врач также отметил. что проблемы с ушами часто возникают на фоне совершенных в слуховом проходе манипуляций. Именно это не позволяет удалить излишки серы из уха и проталкивают ее обратно в костную часть.