Марш в кровать: 5 важных фактов о пользе здорового сна и опасности бессонницы

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Народная поговорка «сон лучше всякого лекарства» куда ближе к истине, чем может показаться. Сегодня, 19 марта, отмечается Всемирный день сна, и это отличный повод узнать побольше о том, почему так нам всем так важно хорошо высыпаться.Далеко не всем надо спать 8 часов в деньПо данным Национального фонда сна США (National Sleep Foundation), человеку в зависимости от возраста требуется разная продолжительность сна:Новорожденным (0-3 месяца) — 14-17 часовМладенцам (4-11 месяцев) — 12-15 часовМалышам (1-2 года) - 11-14 часовДошкольникам (3-5 лет) — 10-13 часовДетям (6-13) — 9-11 часовПодросткам (14-17 лет) — 8-10 часовВзрослым (18-64) — 7-9 часовПожилым людям (65+) - 7-8 часовБеременность и различные заболевания могут увеличить ежедневную потребность в сне. Пожилые люди спят немного меньше и как правило, у них короче фаза глубокого сна, который необходим для восстановления организма. С возрастом также увеличивается риск расстройств сна, и в первую очередь — инсомнии (бессонницы). Известно также, что люди старше 65 лет больше подвержены психическим расстройствам, возникающим на фоне дефицита сна.Конечно, бывают исключения: например, Маргарет Тэтчер было достаточно четырех часов, чтобы полноценно выспаться и управлять страной. Но это врожденное свойство, и лучше даже не пытаться научиться этому.Недосып убивает. В буквальном смыслеХроническое недосыпание очень негативно влияет на здоровье, а иногда оно просто смертельно опасно, считают специалисты Американской академии сна (American Academy of Sleep Medicine), Каждый человек, который по каким-то причинам мало спит, очень быстро замечает изменения в своем состоянии и настроении: повышается раздражительность, тревожность, снижается концентрация. Чем опасен недосып для водителей и пилотов, мы все хорошо знаем.Более того, даже если вы начнете восстановите свой сон после длительного периода хронического недосыпания, не факт, что вы сможете полностью восстановить все нарушенные когнитивные функции. Хронический недостаток сна не только ухудшает когнитивные функции человека, но и может привести к необратимому повреждению и разрушению нейронов.Кроме того, расстройства сна негативно влияют на пищеварительную систему и вес, ослабляют иммунитет, могут обострить хронических заболеваний, в том числе почечные, повысить риск диабета, гипертонии, сердечных приступов и инсультов.У взрослых, которые спят слишком мало или слишком много, может повышаться вероятность сердечного приступа или инсульта. Плохой сон также может увеличить риск заболевания артритом и определенными видами ракаи. Если вам до сих пор кажется, что хронический недосып — это норма жизни, самое время отказаться от ложных убеждений.Наш мозг никогда не спитРабота этого органа не прекращается ни на минуту, более того, во сне мозг еще более активен, чем во время бодрствования. Пока мы спим, мозг может принимать решения, выстраивать ассоциативные связи, даже между несвязанными между собой вещами и явлениями, поэтому нередко самые ценные идеи приходят во сне или после пробуждения. Менделеев с некоторой иронией относился к легенде о том, что таблицу химических элементов он увидел во сне, но никогда не опровергал ее. Физик-теоретик Нильс Бор уверял, что создал планетарную модель строения атомов под впечатлением от своих сновидений.Для чего же нам требуется спать так долго каждый день? Дело в том, что во время дельта-фазы сна мозг регулирует и восстанавливает функции всех органов. Восстановление всей гормональной части происходит именно во сне. Так что если вам хочется поспать, потому что «мозг устал», на самом деле устал и нуждается в перезагрузке весь ваш организм.Хотите похудеть? Перестаньте спать у телевизораОказывается, привычка засыпать у телевизора не так уж безобидна и может быть фактором риска набора лишнего веса и даже ожирения.В одном американском исследовании оценивались данные более 43 тысяч женщин, которые заполняли анкеты о состоянии своего здоровья и среди прочего отвечали на вопрос, при каком освещении они спят. Те, кто сообщал о сне в ночное время с включенным телевизором или с другим источником света, набирали не менее пяти килограмм веса в течение пяти лет по сравнению с теми, кто спал в темноте. Риск ожирения у них повышался на 30%.Авторы исследования подчеркнули, что такая прибавка в весе не была связана с «ночным дожором», потому что анализ учитывал такие факторы набора массы тела, как диета, физические упражнения и продолжительность сна.Механизм этого феномена до конца не известен, но ученые предполагают, что речь может идти о нарушении выработки гормонов сна и аппетита.«Эволюционно мы должны спать ночью, в темном месте. Это гораздо более важно, чем многие представляют, по разным причинам, связанным со здоровьем», - сообщил автор исследования Дэйл Сандлер (Dale Sandler)Слишком долгий сон «сигналит» о тяжелых заболеванияхСогласно крупнейшему исследованию, проведенному в 21 стране, риск смерти от сердечно-сосудистых болезней выше у людей, которые спят больше суточной нормы. Главным открытием стало то, что у тех, кто регулярно спит более 10 часов в сутки, вероятность инфаркта и инсульта выше на 41% по сравнению со спящими шесть-восемь часов. У тех, кто спал от восьми до девяти часов, этот показатель составил 17%.Вопрос причинно-следственных связей остается открытым: скорее всего, имеющиеся заболевания увеличивают необходимость во сне, а не избыток сна ведет к болезням.Ученые обнаружили также повышенный риск среди тех, кто имеет обыкновение спать днем, не испытывая недосыпания ночью. Они отметили, что дневной сон может говорить об усталости и утомляемости, связанной с болезненными состояниями, которые со временем могут выливаться в серьезные заболевания. Так что если вы заметили, что начали слишком много спать, это повод внимательно присмотреться к своему здоровью.