Домашние животные укрепляют силу мозга своих хозяев

Наличие домашних животных может замедлить процесс возрастной потери памяти и других разновидностей снижения когнитивной деятельности. К такому выводу пришли американские учёные из Университета Флорида.Владельцы домашних животных могут замедлить ухудшение памяти, связанное со старением, как показало исследование. Особенно полезно иметь животных для рабочей словарной памяти, включая запоминание списка из разных слов, как показывают данные предварительного исследования. Оно впервые оценило эффект продолжительного владения домашними животными и его воздействие на когнитивное здоровье.Причём речь идёт вовсе не только о кошках и собаках, положительно влияющих на мозг. В ходе этого исследования люди владели также кроликами, хомяками, птицами, рыбками и рептилиями. Но именно собаки были наиболее распространены количественно, а за ними на втором месте следовали кошки. Обладание домашним животным на протяжении 5 лет и более обеспечивало максимальную пользу, сокращая когнитивное снижение на 1,2 пункта в течение шестилетнего периода, по сравнению с аналогичным процессом у людей, не имевших домашних животных.Это обеспечивает предварительные доказательства того, что длительное владение домашними животными защищает мозг. Исследование показало лишь связь, но не установило наличия причины и следствия. Однако предыдущие исследования доказывали, что домашние животные помогают людям избавляться от негативного стресса, который воздействует на здоровье мозга, и особенно хронического стресса. Прогулки с домашними животными полезны не только для физического здоровья, но и для мозга, и сами животные производят успокаивающее воздействие.