Сердце пожилых женщин зависит от здоровья полости рта

Исследование показало, что здоровье полости рта прямо влияет на показатели сердечно-сосудистой системы у женщин пожилого возраста. К такому выводу пришли американские учёные из Университета штата Нью-Йорк в Буффало.Получены новые доказательства того, что здоровье полости рта связано с со здоровьем сердца у пожилых женщин. Выяснилось, что если у них встречались какие-то определённые бактерии во рту, то тем самым вероятность развития повышенного артериального давления или гипертонии намного увеличивалась. В исследовании приняли участие 1 200 женщин, за которыми наблюдали в течение 10 лет. Учёным удалось выявить 15 видов бактерий в полости рта, которые спровоцировали гипертонию.Большинство из этих бактерий были связаны с повышенным риском гипертонии, но несколько типов оказывали потенциально защитное воздействие. При этом полученные данные вовсе не доказывают, что микробы во рту напрямую влияют на артериальное давление. Это наблюдательное исследование, которое не установило причины и следствия. Но вполне вероятно, что такая связь существует, поскольку предыдущие исследования уже показывали, что плохая гигиена полости рта провоцирует серьёзные проблемы в других зонах нашего тела, включая сердце и сосуды. И вполне возможно, что зубная нить и чистка зубов помогут контролировать давление.К примеру, доказано, что люди с тяжёлыми заболеваниями дёсен имеют повышенный риск болезней сердца и гипертонии. Как только начинают кровоточить дёсны, то бактерии получают возможность проникнуть в большой круг кровообращения и вызвать нарушения сердечно-сосудистой системы. А некоторые люди с гипертонией, как правило, имеют иной микробиом полости рта, чем тем, у кого нет таких проблем с повышенным давлением.