Ученый объяснил, каким людям необходим витамин D

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Некоторые люди нуждаются в постоянном употреблении витамина D. Об этом рассказал профессор Суви Виртанен из Института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии.Витамин очень полезен для людей, которые проводят мало времени на свежем воздухе и сильно закрывают свою кожу одеждой."Также витамин D нужен смуглым людям, детям, молодежи, беременным женщинам и людям старше 75 лет. При этом рекомендации о дозировках могут различаться" — поделился эксперт в интервью Helsingin Sanomat.В зимние месяца дозировка витамина D должна увеличиваться. Ограничить его употребление можно в апреле, а возобновлять прием — в октябре."Оценить уровень этого витамина в организме можно по рациону. Если человек в возрасте от 18 до 74 лет не употребляет молочные и продукты с витамином D или не ест рыбу несколько раз в неделю, ему необходимо принимать 10 микрограммов витамина с октября по конец марта", — добавил Виртанен.