Ухо востро: 6 простых рекомендаций, которые помогут спасти ваш слух

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По прогнозам ВОЗ, к 2050 году 2,5 миллиарда человек или каждый четвертый житель планеты будет страдать от полной или частичной потери слуха. Сегодня, 3 марта, отмечается Всемирный день слуха, и это хороший повод узнать о том, как сохранить свою способность слышать на долгие годы.Эксперты ВОЗ считают, что почти 60% случаев потери слуха у детей можно предотвратить с помощью вакцинации от краснухи и менингита, улучшения системы ухода за новорожденными, а также скрининга и своевременного лечения воспалительных заболеваний среднего уха. Сохранить слух взрослым помогут несложные профилактические меры, которые может соблюдать любой человек.Вот что рекомендуют эксперты Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS):Избегайте громкого шумаЛегендарный британский рок-музыкант Фил Коллинз был вынужден завершить свою музыкальную карьеру из-за потери слуха. О проблемах со слухом сообщали Эрик Клэптон, Оззи Осборн, Нил Янг и другие рок-звезды. Всему виной выступления на концертах в течение долгих лет, где музыканты подвергаются настоящей шумовой атаке.NHS считает, что любые громкие звуки, которые заставляют повышать голос во время разговоров, представляют угрозу для слуха. Если вы не можете разобрать, что говорят люди рядом с вами или вы чувствуете боль в ушах, а после этого все звуки кажутся как будто приглушенными или вы слышите звон в ушах, это означает, что вы подвергаетесь большой опасности.Уровень шума измеряется в децибелах (дБА), и чем их больше, тем громче звук.Например:шепот — 30 дБАобычный разговор — 60 дБАвысокий трафик на проезжей части — от 70 до 85 дБАзвук двигателя мотоцикла — 90 дБАпрослушивание музыки на полной громкости в наушниках — от 100 до 110 дБАвзлет самолета - 120 дБА.С большой осторожностью слушайте музыку в наушникахОни представляют наибольшую угрозу для нашего слуха, особенно наушники-«вкладыши». Как рассказал МедПорталу заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор Михаил Лейзерман, обычно звук попадает к нам в ухо в рассеянном виде, в наушниках он идет направленной волной в барабанную перепонку, из-за этого она становится дряблой. Со временем это приводит к снижению слуха и даже тугоухости. Врач порекомендовал использовать головные наушники — они менее удобны, но более физиологичны, так как звук в них рассеивается и не бьет в барабанную перепонку.Специалисты советуют не использовать музыку в наушниках для того чтобы заглушить шум вокруг, для этого существуют шумоподавляющие устройства. Не увеличивайте громкость выше 60% от максимальной и делайте перерыв хотя бы на 5 минут каждый час, если слушаете музыку продолжительное время.Берегите свой слух во время шумных мероприятийНапример, на концертах и спортивных соревнованиях. Конечно, это не так просто, тем более что мы посещаем такие мероприятия в том числе для того, чтобы насладиться громким звуком. И все-таки, стоит соблюдать несколько несложных правил, которые могут сберечь ваш слух:постарайтесь держаться подальше от самых мощных источников звука: громкоговорителей, усилителей;старайтесь отдыхать от шума каждые 15 минут — например, выходить на улицу или в буфет;после посещения таких мероприятий отдыхайте от воздействия громких звуков минимум 18 часов;купите специальные беруши, которые часто используют музыканты — они уменьшают громкость, но не заглушают звуки.Соблюдайте меры предосторожности на работеСпециалисты NHS предупреждают, что любой звук выше 85 дБ может быть вреден для вашего слуха, особенно если вы его слушаете в течение продолжительного времени. Постарайтесь держаться подальше от источников громкого шума на рабочем месте. И помните, что у вас есть право требовать от работодателя обеспечить безопасные условия труда. Согласно российским санитарно-эпидемиологическим требованиям к физическим факторам на рабочих местах (СанПиН), эквивалентный уровень звука за рабочую смену не может превышать 80 дБА.Регулярно проверяйте свой слухЕсли вы подозреваете у себя проблемы со слухом — например, вы начали слышать звуки хуже, чем раньше, - это веский повод для обращения к врачу. Людям, которые постоянно подвержены воздействию громкого шума, особенно музыкантам или сотрудникам промышленных предприятий, стоит проверять слух не реже раз в год. Чем раньше будет выявлена проблема, тем проще будет с ней справиться.Не используйте ватные палочки для чистки ушейНеобходимость регулярной очистки ушей от серы — это один из самых распространенных мифов о здоровье и гигиене, считает профессор Гарвардской школы медицины Роберт Шмерлинг. В этом нет никакой необходимости, ведь ухо самоочищается от всего ненужного. И удалять ушную серу совсем необязательно, если только она не вырабатывается в избыточном количестве и не затвердевает. Но в этом случае необходимо обратиться к врачу.Самое главное, что ватные палочки очень опасны для уха, потому как могут серьезно повредить барабанную перепонку. Это случается гораздо чаще, чем вы можете себе представить.«Например, человека позвали, он резко повернулся, или споткнулся, или чихнул. Ватная палочка может проникнуть глубоко в ухо и вызвать перфорацию барабанной перепонки. Возникает очень острая боль, и если вовремя не предпринять меры, дырка останется на всю жизнь и будет хронический гнойный отит. Мне приходится раз в неделю, а то и чаще латать барабанные перепонки после ватных палочек», - сообщил МедПорталу доктор Михаил Лейзерман. Он отметил, что до появления ватных палочек в широкой продаже такого количества случаев перфорации в его практике не было.