Почему в стрессовые моменты хочется выпить

Стресс и негативные эмоции составляют неотъемлемую часть повседневной жизни. Они также естественны, как и позитивные чувства. Зачастую для краткосрочного снижения уровня стресса и улучшения самочувствия люди употребляют алкоголь. Врач-психиатр, нарколог, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием, МАК, преподаватель в высшей школе, инструктор Theta-healing Вероника Петровна Сысоева объяснила, почему так происходит."Дело в том, что алкоголь обладает сильным противотревожным действием и потому, когда что-то выводит нас из эмоционального равновесия, спиртные напитки снижают уровень стресса. Иногда достаточно одной рюмки крепкого алкоголя или пары бокалов вина, чтобы достичь нужного эффекта — спокойствия.Также эксперт подчеркнула, что люди, страдающие от алкогольной зависимостью, с большей вероятностью захотят унять стресс спиртными напитками.Кроме того, у внушительной части населения есть предрасположенность к зависимостям, в числе которых и алкогольная. Многие уже находятся на первой стадии, которая проявляется лишь, казалось бы, контролируемой тягой. Любые выходные дни для них не проходят без алкоголя, вне зависимости от повода. Поэтому такие люди находятся в большей зоне риска, чем те, у кого зависимость не сформировалась.Как только появляется проблема, человек, страдающий алкогольной зависимостью, тут же тянется к бутылке. Те, у кого пристрастия к спиртному нет, не факт, что поступят также. Чтобы бороться со стрессом, нужно обратиться к психотерапевту. Он научит, как справляться с эмоциями. Но если у человека диагностирован алкоголизм, ему следует наблюдаться у психиатра.