Для борьбы с бессонницей нужно качать железо

Силовые тренировки являются оптимальными для повышения качества сна. К такому выводу пришли исследователи из Университета Айовы.Американские ученые получили новые данные о том, что для повышения качества сна после физических нагрузок требуются силовые тренировки, а не кардиоупражнения. Другими словами, человек будет спать крепче, если покачает железо, а не пробежится где-нибудь в парке и не покрутит педали. Речь идёт о тренировках с отягощениями, которые помогают наращивать мышечную массу и улучшать гибкость тела, осанку, а также плотность костей.Исследование показало, что силовые тренировки в плане улучшения качества сна намного превосходят эффект кардионагрузок. И если люди страдают от нарушений сна, особенно когда раньше вели малоподвижный образ жизни и имели лишний вес, то им показаны именно тренировки с отягощениями. Они помогают не только быстрее погрузиться в сон, но дольше спать, а с утра ощущать себя отдохнувшими и свежими. В этом плане аэробные тренировки дают такой же малый эффект, как и полное их отсутствие.Учёные провели первое значительное исследование, напрямую сравнившее воздействие различных видов физических нагрузок на качество сна взрослых людей. Примечательно, что ранее наиболее полезными считались именно аэробные упражнения, но это не подтверждалось никакими научными исследованиями. И вот теперь доказано, что тренироваться лучше с весами, а не в бутсах или в седле велосипеда