Что делать при першении в горле: советы врача

Першение и боль в горле — самые распространенные симптомы омикрон-штамма коронавируса. Спросили Константина Иванова, кандидата медицинских наук, заведующего центра кардиологии и терапии, врача-терапевта, ведущего программы «Это лечится» и эксперта телеканала «Доктор», что с этим делать.По словам медика, есть разные техники лечения першения в горле. Все зависит от причины, которая спровоцировала появление данного симптома.Если мы берем инфекционный компонент першения, нужно понимать, какими симптомами оно сопровождается. Это повышение температуры, насморк, кашель и другие симптомы. Существуют разные тактики лечения першения. Одно дело, если это бактериальная инфекция, и понятно, что только после купирования бактериального компонента приемом антибиотиков пройдет вся остальная симптоматика. Другое дело, на фоне ОРВИ, данное першение проходит самостоятельно. Но очень часто першение беспокоит и до появления ковида, и лишь какие-то вирусные заболевания стимулируют именно этот симптом. Это могут быть сахарный диабет, рефлюкс-ЭЗОФАГИТ, заболевания щитовидной железы и достаточно часто это бывают неврозы. И, конечно, неврозы никакими бактериальными и противовирусными препаратами лечить нельзя. Но если это стандартное першение при омикроне, который проходит достаточно быстро в большинстве случаев, то, конечно, самое безопасное, что можно рекомендовать и это точно не навредит, без полноценного осмотра и лабораторных исследований, — это просто полоскать рот ромашкой или календулой, или средствами, которые смягчают горло.Медик призвал не заниматься самолечением и принимать лекарственные препараты по назначению врача.