Назван способ определить заболевание по пальцу ноги
Среди главных проявлений болезни Паркинсона эксперты называют непреднамеренное разгибание пальцев стопы при том, что у человека нет других признаков, которые указывали бы на дисфункцию корково-спинномозгового тракта. Проще говоря, большой палец на ноге непреднамеренно выгибается вверх, пока остальные пальцы остаются в прямом положении, либо же сгибаются вниз, рассказали они.
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