Назван способ определить заболевание по пальцу ноги

Болезнь Паркинсона является хроническим прогрессирующим заболеванием головного мозга, при котором проявляется ряд двигательных и немоторных симптомов. У людей с этим заболеванием зачастую происходит изменение, связанное с большим пальцем ноги, на которое стоит обратить внимание, предупредили специалисты Фонда Паркинсона, назвав способ обнаружить такой признак. Об этом сообщает «Медик Форум».Среди главных проявлений болезни Паркинсона эксперты называют непреднамеренное разгибание пальцев стопы при том, что у человека нет других признаков, которые указывали бы на дисфункцию корково-спинномозгового тракта. Проще говоря, большой палец на ноге непреднамеренно выгибается вверх, пока остальные пальцы остаются в прямом положении, либо же сгибаются вниз, рассказали они.