По какому симптому узнать о повышенном сахаре

Существует один необычный симптом, который говорит о том, что уровень сахара зашкаливает. О нём рассказала врач-эндокринолог Евгения Степанова.В интервью "Комсомольской правде" эндокринолог высшей категории поведала, что к классическим признакам диабета обычно относят повышенную жажду, появление сухости в полости рта, прогрессирующую усталость, постоянные набеги на туалет, прибавку в весе и ощущение голода. Но иногда о диабете можно узнать не на приёме у эндокринолога или даже врача общей практики, а у глазника или специалиста в офтальмологии. Доктор Степанова подчеркивает, что зрение также подвергается удару со стороны эндокринной системы.У людей с повышенным уровнем сахара в крови появляется ощущение песчинок перед глазами. Зрение не теряет своей четкости, но несколько портится из-за этих мельчайших фрагментов. А иногда повышенный уровень сахара в крови вызывает ощущение двойственности, и окружающие нас предметы становятся менее четкими. Это связано с тем, что из-за повышенного сахара возникают проблемы с сетчаткой - слоем светочувствительных клеток на задней поверхности глаз, которые улавливают образы и транслируют их в мозг.В этой связи крайне важно, чтобы офтальмолог правильно определил проблему и обязательно направил человека сдавать анализ на уровень сахара в крови. Впрочем, можно провести этот анализ и на дому - достаточно приобрести глюкометр. Желательно иметь дома не только градусник для измерения температуры, но портативный тонометр для контроля давления и глюкометр для определения уровня сахара в крови. Нормальными являются показатели в пределах от 3 до 6 ммоль/л. Если они намного выше, следует обязательно обратиться к врачу. Преддиабет можно остановить, а вот диабет уже является необратимым состоянием.