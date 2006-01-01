Рацион без мяса снижает риск появления рака на 14%, говорится в исследовании Оксфордского университета

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Новое крупномасштабное исследование, совместно финансируемое Всемирным фондом исследования рака и Cancer Research UK, показало, что соблюдение вегетарианского или веганского рациона связывают с самым низким риском развития рака по сравнению с употреблением в пищу мяса, включая рыбу.Команда из Оксфорда исследовала взаимосвязь между рационом и риском развития рака, проанализировав данные более 472 000 взрослых британцев, собранные в Британском биобанке в период с 2006 по 2010 год.Это произошло всего через несколько недель после того, как Европейский парламент призвал ЕС продвигать растительный рацион для борьбы с раком.Безмясной рационУчастники сообщили, как часто они ели мясо, и были разделены на четыре разные категории в зависимости от типа их рациона следующим образом:Группа 1: регулярные мясоеды (те, кто ел мясо более пяти раз в неделю).Группа 2: потребляющие небольшое количество мяса (те, кто ел мясо пять раз или меньше в неделю).Группа 3: пескетарианцы (те, кто ел рыбу и растительную пищу)Группа 4: вегетарианцы (рационы без мяса)Все участники были свободны от рака на момент их набора, и за ними наблюдали более 11 лет, чтобы узнать, не развился ли он.В ходе исследования у 12 процентов участников, а это 54 961 человек, развились различные виды рака, от рака предстательной железы до постменопаузального рака молочной железы.По сравнению с обычными мясоедами, у тех, кто ел меньше мяса, риск заболеть раком был на два процента ниже. Между тем, у пескетарианцев риск развития рака был на 10% ниже, а у вегетарианцев — на 14% ниже.Виды ракаЧто касается конкретных видов рака, исследователи обнаружили, что:· У тех, кто ест мало мяса, риск развития рака кишечника на девять процентов ниже, чем у тех, кто регулярно ест мясо· Женщины-вегетарианки на 18% реже заболевают раком молочной железы в постменопаузе по сравнению с теми, кто регулярно ел мясо· У мужчин-вегетарианцев риск рака простаты был на 31% ниже· У мужчин-пескатариев риск рака простаты был на 20% нижеХотя исследователи обнаружили, что низкий уровень потребления мяса, пескетарианства или вегетарианства был связан с более низким риском всех видов рака, другие факторы, такие как курение и индекс массы тела, также могут играть роль.В конечном итоге исследование показывает, что определенное диетическое поведение, такое как снижение потребления мяса или соблюдение вегетарианской диеты, может оказать положительное влияние на снижение риска некоторых видов рака.Это соответствует давнему совету Всемирного фонда исследования рака, согласно которому люди должны ограничить потребление красного и переработанного мяса и есть больше цельных продуктов, таких как свежие фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые.