Назван способ сделать коронавирус управляемым

В том случае, если подавляющее большинство россиян пройдет через прививки, пандемия на территории нашей страны станет управляемой. И можно будет рассчитывать на снижение всё ещё очень высоких показателей смертности.Россия понесла одни из самых тяжёлых демографических потерь от коронавирусной инфекции в мире. По данным Росстата, избыточная смертность за период пандемии превысила 1 млн человек, это сопоставимо с летальностью по всем пандемиям гриппа за всю новейшую историю нашей страны, включая «гонконгский» и «азиатский», но не учитывая «испанку». Для того, чтобы смертность существенно снизилась, необходимо, чтобы большинство россиян прошли через вакцинацию. Пока прививками охвачено менее 50% всего населения, и этого очень мало.По мнению главврача больницы №52 Марьяны Лысенко, именно коллективный или популяционный иммунитет позволит полностью взять коронавирус под контроль. Добиться управляемости инфекционного процесса можно только в том случае, если большинство жителей того или иного региона привито. К сожалению, врачи и учёные говорят об этом уже более года, но россияне продолжают верить в собственное бессмертие. До сих пор каждый день умирает почти по 800 человек от коронавируса на территории нашей страны, и свыше 90% жизней можно было бы спасти, если бы эти люди были вакцинированы.К сожалению, высокая смертность всё ещё сохраняется, и какой-либо существенный тренд на её снижение ожидается лишь в ближайшие недели. Умирают не только глубоко преклонные по возрасту люди, коронавирус не щадит лиц среднего возраста, а иногда убивает и молодых, особенно отягощённых различными хроническими заболеваниями. Но довольно много историй и о людях, которые считали себя совершенно здоровыми, но умирали от коронавируса. Нельзя исключить, что у них были какие-то неизвестные им болезни, но, вполне возможно, коронавирус оказался единственным и непреодолимым потрясением для их организма.