Названо опасное последствие ношения туфель на каблуках

В медицинском центре Лондона Тэнит предложили посмотреть, как выглядят ее стопы во время носки 10-сантиметровых шпилек. Во время исследования велась круговая съемка.«Первое, что меня поразило, когда я увидела сотни фотографий своих стоп, — это неестественная позиция, которую они принимают в туфлях. Более того, оказалось, что мои пальцы врезаются друг в друга, и передняя часть ноги выглядит как гигантский паук», — описала впечатления журналистка.Врач Мартин Клинке объяснил Тэнит, что в остроносых туфлях ее пальцы ног не только сильно сжимаются, но и сгибаются под углом 90 градусов. И частое ношение такой обуви чревато возникновением молоткообразной деформации пальцев. Она появляется вследствие нарушения натяжения сухожилий мышц-сгибателей, а также снижения подвижности межфаланговых суставов пальцев стопы, когда они фиксируются в согнутом состоянии.Также хирург отметил, что во время ношения узких туфель на каблуках сжимается сустав в районе большого пальца. Это приводит к возникновению вальгусной деформации первого пальца стопы.Эксперт предупредил, что каблук в два с половиной сантиметра оказывает на 22% больше давления на подушечки стопы, чем обувь на плоской подошве. Опасаться стоит ношения каблуков от семи сантиметров, так как в этом случае давление увеличивается до 75%.