Неочевидные причины ожирения: почему у вас вдруг появляются проблемы с весом

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Скорее всего, хоть раз в жизни каждый из нас задумывался о своем весе. Иногда проблемы с весом возникают, казалось бы, без всяких причин. О том, какие бывают неочевидные причины ожирения, рассказала врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева в Instagram.Эксперт назвала определяющим фактором генетику — у детей, чьи родители страдали от лишнего веса, вероятность появления такой проблемы намного выше, чем у сверстников. Доказано, что генетика влияет на метаболизм, телосложение, аппетит, распределение лишнего жира на теле.Второй причиной врач посчитала стресс и так называемое, «эмоциогенное переедание».«Некоторые люди в момент стресса или после него испытывают тягу «заесть» стресс. При этом в обычное время они питаются нормально или даже диетически. Дело в том, что иногда «заедание» стресса происходит неосознанно и человек не замечает, что переедает высококалорийными продуктами. Сама потребность сделать это объяснима, ведь пища — это натуральный антидепрессант. Но, к сожалению, такие эпизоды переедания ведут к набору массы», — отметила Михалева.Третья причина — нарушения сна и биоритмов. У многих сейчас сбит режим сна и бодрствования. Ночью во сне вырабатывается мелатонин, являющийся хронобиотиком. В зависимости от фаз сна он регулирует биоритмы и выработку гормонов и биологически активных веществ. Кроме прочего, он способствует выработке соматотропного гормона, который и помогает сжигать жир во время ночного сна.Еще мелатонин уменьшает выработку гормона стресса кортизола, который способствует синтезу жира. Это объясняет то, что сбитый режим сна может серьезно повлиять и на вес.Другой причиной может стать злоупотребление диетами при нормальном весе. Человек соблюдает низкокалорийную диету, начинает худеть, но скорость обмена веществ в целом может снизиться.«И когда после очередной диеты человек переходит на нормальное, даже правильное питание, он набирает вес из-за низкого обмена веществ. Как правило, такая девушка стартует свой опыт диет с веса 55–60 кг и приходит к врачу уже с весом в 90–100 кг. При этом она реально мало ест. В некоторых случаях диеты перемежаются с эпизодами неконтролируемого переедания вплоть до обжорства, во время которых съедается огромное количество калорий. Эти переедания человек пытается скомпенсировать более жесткой диетой в следующие дни и из-за этого вновь срывается и наступает новый приступ обжорства», — объяснила она.Среди других причин, эксперт назвала злоупотребление алкоголем, потому как он обладает высокой калорийностью и, к тому же, заставляет постоянно "закусывать".Соки, кофе, чай также считаются калорийными напитками и могут мешать вашей стройности.«Стаканчик кофе, взятый по пути на работу, незаметно добавит лишних 150–180 калорий в день и 5–6 кг веса за год. Сюда же относятся сладкие йогурты и молочные коктейли», — добавила врач.Еще одна проблема — перекусы и чаепития.«Парочка бутербродов, пирожок или булочка, конфетка, шоколадка — эти калорийные продукты не воспринимаются как прием пищи. Они могут быть съедены «за компанию», как сопровождение к чаю или просто от скуки. Сюда же можно отнести неосознанное употребление снеков: например, человек может работать за компьютером и незаметно для себя съесть упаковку конфет или орехов», — отметила Михалева.