Описаны самые полезные и вредные позы для сна

Специалист по сну Джеймс Лейнхардт описал позы, в которых лучше всего спать, и предупредил, какие из них вредны для позвоночника.По словам эксперта, полезнее всего спать на боку с полусогнутыми ногами и руками. Это самая оптимальная поза, снимающая нагрузку с позвоночника. Лейнхардт утверждает, что хотя так спят 70-80 процентов людей, большинство делают это неверно: например, вытягивают одну ногу, из-за чего позвоночник изгибается.