Описаны самые полезные и вредные позы для сна
По словам эксперта, полезнее всего спать на боку с полусогнутыми ногами и руками. Это самая оптимальная поза, снимающая нагрузку с позвоночника. Лейнхардт утверждает, что хотя так спят 70-80 процентов людей, большинство делают это неверно: например, вытягивают одну ногу, из-за чего позвоночник изгибается.
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