Эндокринолог Павлова рассказала, как мозг заставляет нас объедаться

Именно от работы мозга зависит, появится ли у человек аппетит или нет. А еще на появление чувства голода влияют гормоны.Голод, как известно, появляется не в желудке, а в голове. Именно мозг заставляет нас есть или, наоборот, отказываться от пищи. О том, как работают эти механизмы, рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.По словам специалиста, в нашем мозге есть участки, которые ответственны за возбуждение и подавление аппетита — центры регуляции энергетического баланса, или центры голода и насыщения.Именно туда из желудка по волокнам блуждающего нерва отправляется сигнал о насыщении. Только вот данные эти могут быть недостоверными: так бывает, если физическое насыщение наступило быстрее химического.С таким явлением сталкиваются те, кто ест в спешке: как правило, в таком случае человек ощутит сытость уже после того, как его желудок будет чрезмерно растянут. Именно поэтому, напоминает врач, так важно есть медленно — и тщательно пережевывать пищу.Есть гормоны, которые подавляют аппетит:ИнсулинЛептинСеротонинА есть гормон грелин — он, наоборот, способен подавить все чувства человека и заставить его ощущать только зверский голод.Главный «штаб», где решается, хочет ли человек есть или нет, находится в гипоталамусе. Гипоталамус — это маленький орган размером всего в 3-4 сантиметра, в котором уживаются клетки с противоположным действием: одни производят вещества, которые лишают аппетита (проопиомеланокортин, кортикотропин-подобный иммунный пептид), а другие синтезируют вещества, которые вызывают желание подкрепиться (нейропептид, агутиподобный пептид).А в стволе головного мозга есть еще один важный участок — дорсальный вагусный центр, написала Павлова в своем telegram-канале. Он ловит сигналы из периферии, отправляет их в дугообразные ядра и в итоге влияет на то, что, когда и в каком количестве мы будем есть.Кроме того, в нашей голове есть зоны, для которых пища — источник не энергии, а радости. Как правило, особенно активны эти зоны у людей с нарушениями пищевого поведения.Все эти участки связаны между собой многочисленными нейронными связями.- Одновременное существование у нас центров голода и насыщения — это такая своеобразная система сдержек и противовесов, — резюмировала специалист.Почему все время хочется есть:Вы действительно едите слишком мало;У вас неправильный режим питания;В вашем рационе недостаточно сложных углеводов;Вы едите несытную пищу;Вы привыкли заедать проблемы;Вы слишком мало спите.