Пробел во рту: что делать, лишившись зуба?

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Необязательно быть заядлым игроком в футбол или любителем уличных драк, чтобы лишиться зуба. Выбить или расколоть его может любой сильный удар тупым предметом, и от этого никто застрахован. Давайте разберемся, как действовать в этом случае. А действовать надо немедленно.Помните, что выбитый или выпавший зуб нельзя спасти в двух случаях:Если это молочный зуб у ребенка. Так что если он выпал в результате травмы или сам по себе, все, что можно сделать, — это успокоиться и отдать его Зубной фее. Лучше ничего не есть в течение часа и не пить горячее, а следующие пару дней не жевать той стороной, которая «потеряла» зуб.Если зуб был разрушен пародонтитом или другим заболеванием полости рта. В этом случае необходимо посетить стоматолога, чтобы он удалил возможные оставшиеся частицы зубы, обработал десну и назначил лечение. А в будущем важно посещать врача как можно чаще, чтобы избежать подобных инцидентов.Выпавший в результате несчастного случая коренной здоровый зуб можно спасти с вероятностью 90%, считают стоматологи.Не теряем ни минуты: ваши действия при потере зубаСначала рассмотрим вариант «лайт»: после удара зуб не выпал полностью, а раскололся. Необходимо по возможности собрать все осколки и как можно скорее отнести их к стоматологу для реконструкции. Если врач не сможет его полностью «собрать», то вопрос будет решен с помощью специальных материалов.Другое дело, если зуб выпал целиком, вместе с корнем.Немедленно позвоните в ближайшую стоматологию и предупредите о своем скором визите. В некоторых государственных и коммерческих клиниках есть круглосуточный прием для экстренный случаев.Ни в коем случае не трогайте корень зуба. В нем находятся так называемые периодонтальные связки, необходимые для заживления. Держите зуб только за область жевательной поверхности — то есть покрытую эмалью наружную часть.Если зуб загрязнен, быстро промойте его в холодной проточной воде в течение 10 секунд. А еще лучше - «прополощите» во рту собственной слюной. Но не трите его и не используйте мыло или другие чистящие средства!Постарайтесь аккуратно вставить зуб обратно в лунку десны. Получилось? Теперь возьмите кусок чистой ткани и осторожно прикусите ее. Придерживайте щеку на поврежденной стороне, пока не доберетесь до врача.Однако если зуб выпал у ребенка младшего возраста, лучше не вставлять зуб в лунку — есть риск, что он его случайно проглотит.Если не получается вставить зуб обратно, положите его в емкость с молоком и отнесите ее стоматологу. Почему не в воду? Молоко имеет необходимый pH-баланс для сохранения зуба в «живом» состоянии. На случай, если нет молока, подойдет также собственная слюна — поплюйте обильнее в емкость или попросите сделать это ребенка, если зуб выпал у него.Счет на минуты: сколько у вас времени в запасеСтоматологи говорят, что если зуб правильно вставлен в лунку в течение 5 минут после потери, с большой вероятностью он приживется и все будет хорошо.Шансы на «выживание» достаточно велики когда зуб помещается обратно в промежутке между 5 и 60 минутами, и до визита к врачу сохранялся должным образом, то есть в молоке или слюне.Но если прошло больше часа, вероятность на успешное восстановление резко снижается.Что сделает врач?В том случае, если вам удалось быстро поместить зуб обратно, врач просто убедится в его правильной установке и при необходимости переместит. Вам будет рекомендовано в течение 10-20 дней соблюдать осторожность, не жевать этим зубом и не подвергать его любому давлению — именно столько времени займет полное заживление.Принесенный с собой зуб врач очистит с помощью необходимых средств и вставит его обратно. Потребуется шинирование — установка специальной шины для поддержки зуба. Ее удалят примерно спустя две недели.Но если зуб не «выжил», специалист только очистит лунку и направит на протезирование. В этом случае вам придется обзаводиться новым зубом.