15 ошибок при измерении давления, из-за которых тонометр занижает или завышает цифры

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При измерении давления тонометр может показать вам неверные цифры — на 10 или даже 50 единиц выше или ниже. Причин для этого немало, и некоторые — не самые очевидные.Гипертония — опасное заболевание, которое может привести к серьезным сердечно-сосудистым катастрофам. И контролировать артериальное давление, чтобы знать, все ли в порядке с вашим здоровьем, обязан каждый человек — особенно, из группы риска.Доктор медицинских наук. Доцент ФГБОУ ВО УГМУ МЗ РФ. Эксперт в области кардиологии, сомнологии и биогеронтологии, контролю биологического возраста.- Диагнозу артериальная гипертензия (гипертония) соответствует повышение клинического (в медкабинете) артериального давления выше 140 и 90 мм рт. ст. на повторных визитах к врачу, либо на основании суточного мониторирования артериального давления (среднее за 24 часа ?130 мм и/или ?80 мм рт. ст.), — поясняет врач-кардиолог Татьяна Бродовская. — То есть в качестве порога артериального давления, влияющего на диагноз, принимаются разные значения давления — как при его клиническом измерении, так и при бытовом контроле.Кардиолог отмечает, что при измерении давления в домашних условиях, да и у врача в кабинете тоже, вполне возможен ряд ошибок, которые могут оказывать влияние на диагноз артериальной гипертензии и, соответственно, тактику лечения. Причем, при домашнем измерении ошибок может быть больше.Эталонным считается способ оценки артериального давления аускультативным способом — стетофонендоскопом. Бытовые приборы (автоматические/полуавтоматические тонометры) основаны на использовании осциллометрического метода.Наиболее типичные ошибки при измерении давленияНеверное положение руки- При определении артериального давления необходимо обеспечить положение руки, при котором середина манжеты тонометра находится на уровне сердца, — рекомендует Татьяна Бродовская. — Точнее, как указывает Американская кардиологическая ассоциация, — на уровне правого предсердия сердца (на уровне середины грудины). При расположении манжеты ниже уровня сердца (например, в положении лежа рука находится без опоры и свисает по отношению к груди), цифры давления будут выше истинных. Разница в 5 см определяет возможность погрешности на 4 мм. рт. ст. Чем ниже положение манжеты, тем выше показатели артериального давления. И наоборот.Неверный выбор манжетыМанжета должна соответствовать охвату плеча — длина не менее 80%, а ширина около 40% плеча. Использование слишком узкой манжеты будет приводить к росту значений давления, а широкой — к снижению результата.Накладывание манжеты поверх одежды- Показатели артериального давления в таком случае повышаются на 5-50 мм.рт.ст. , по мнению экспертов Американской кардиологической ассоциации, — уточняет врач.Поэтому при визите к врачу и при измерении давления дома позаботьтесь о том, чтобы одежда или легко поднималась вверх или снималась с руки, на которой измеряют давление.Недостаточное давление воздуха в манжете- Нагнетать воздух в манжету следует до значений +30 мм.рт.ст от уровня исчезновения пульса, — рекомендует кардиолог. — Если недокачать манжету, то возникает эффект аускультативного провала (то есть на время пропадут стуки). Чтобы его устранить, приходится повторно нагнетать воздух в манжету и… цифры давления тут же завышаются на 10-40 мм.рт.ст.Положение при измерении давленияПри оценке значений давления следует учитывать, в каком положении человек находится.- Показатели систолического давления (верхнего) в положении лежа на 3-10 мм.рт.ст выше, чем в положении сидя, а диастолического (нижнего) — выше на 1-3 мм.рт.ст, — поясняет Татьяна Бродовская.При первом обращении к врачу для диагностики артериальной гипертензии необходимо измерять АД на обеих руках для выявления разницы. В дальнейшем следует измерять АД на той руке, на которой определяются более высокие значения.Клинические ситуации, приводящие к неверным результатам при измерении давленияразговор во время измерения повышает давление на 7-10 мм. рт.ст,курение за полчаса до измерения повышает давление на 8-10 мм.рт.ст,употребление кофе за 2 часа до измерения повышает давление на 7-10 мм.рт.ст,измерение давления в холодном помещении повышает показатели на 8-11 мм.рт.ст,через час после физической нагрузки давление снижается на 4-11 мм.рт.ст,измерение давления при переполнении кишечника и мочевого пузыря связано с ростом показателей до 27 мм.рт.ст,прием пищи во время работы тономера увеличивает давление на 9-10 мм.рт.ст. Однако у большинства пациентов пожилого возраста прием пищи, напротив, может приводить к снижению давления. Повышает вероятность гипотонии после еды наличие почечной патологии, сахарного диабета, саркопении,скрещивание ног при измерении давления приводит к повышению значений на 3-8 мм.рт.ст.,отсутствие поддержки спины при измерении связано с ростом давления на 5-15 мм.рт.ст.до начала измерения давления человек должен находить в спокойной комфортной обстановке не менее 5 минут.