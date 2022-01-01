От зуда и сухости: врач раскрыла рецепт овсяной ванны

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Дерматолог Анастасия Елистратова рассказала, чем полезна овсяная ванна и как их подготовить.По словам специалиста, такая процедура представляет собой простой, доступный и эффективный способ борьбы с зудом и сухостью кожи при различных ее патологиях.«Самые частые причины назначения: атопический дерматит, псориаз, крапивница, ветряная оспа, солнечные ожоги», — уточнила она.Для «приготовления» такой ванны необходимо тщательно измельчить овсяные хлопья, добившись состояния однородной пыли, либо приобрести готовую коллоидную овсянку.Полученный порошок высыпать в теплую, не горячую воду, набранную в ванну. Купаться, а такой воде следует в течение 10-15 минут. Сразу после окончания процедуры, не выходя из комнаты, на кожу необходимо нанести увлажняющий крем. Причем, врач подчеркнула: если болезнь связана с сухостью, смывать с тела «овсяную воду» под душем не требуется.Кроме того, дерматолог предупредила, что овсянка делает ванну очень скользкой, поэтому садиться и выходить из нее следует крайне осторожно.