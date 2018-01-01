Диетологи раскрыли, каких продуктов следует избегать.Человек состоит лишь из тех веществ, которые употребляет в составе продуктов. Напрашивается отсюда вывод, что кушать надо исключительно полезную пищу, содержащую нужные внутренним органам вещества.К сожалению, не всегда это удается. Полезная еда может быть невкусной, дорогой или труднодоступной. Чтобы сохранить здоровье, проще будет отказаться от наиболее вредной еды, чем разыскивать по всем магазинам еду очень полезную, советуют эксперты журналу LadyHealth. Что же для человека вреднее всего?В кексах, тортах и пирожных содержится большое количество «плохих» жиров и сахаров. Также в магазинных кондитерских изделиях в составе есть вреднейшие добавки. Нельзя есть тортики и кексы ежедневно, как делают некоторые сладкоежки. Такие изделия можно кушать очень редко, в какие-либо значительные праздники.Сахара и вредные е-добавки также содержатся в лимонадах, сладких напитках и всевозможных коктейлях.Очень вредны бульонные кубики. Такие кубики состоят наполовину из соли, а наполовину из добавок Е. Суп нужно готовить из «нормальных» продуктов, кубики в него кидать не следует.Много вредных химических элементов содержится в сухариках, чипсах, а также в полуфабрикатах (в картошке фри, наггетсах).Много лет назад врачами-диетологами уже было установлено, что вреден для человека белый хлеб. Всё равно некоторые люди почему-то покупают вместо полезного чёрного вредный белый хлеб. Такой хлеб содержит много калорий, которые организм не успевает превращать в энергию. Приводит это к целлюлиту.Немногие знают, что мюсли, продаваемые в магазинах, во многих случаях – искусственные, сделанные из химических веществ на фабрике. Мюсли из злаков вреда никакого не приносят. А искусственные мюсли могут становиться причиной серьёзных заболеваний. Покупая мюсли, необходимо изучить этикетку.