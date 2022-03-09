Кардиолог Серебрянский: некоторые популярные продукты питания негативно влияют на сердце

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По словам кардиолога Юрия Серебрянского, некоторые продукты питания, присутствующие в рационе множества людей, могут негативно влиять на состояние сердца.Медик напомнил в интервью, что здоровью сердечно-сосудистой системы вредит повышенный уровень холестерина в крови. Отчасти увеличению его концентрации в организме способствует пища, изобилующая насыщенным жиром. Ряд продуктов питания, с которыми организм получает много холестерина, – это популярные у россиян продукты, потребляемые на регулярной основе.«Холестерина много в жирном молоке, жирном твороге. Также в куриных крылышках, шкурке от курицы, индейки», - перечислил Серебрянский.Другими продуктами питания, которые негативно влияют на сердце, кардиолог назвал бесконтрольно поедаемые сахар и соль.«Соль повышает давление, а сахар в свою очередь вреден для граждан с большим весом», - подсказал кардиолог.Также врач призвал не злоупотреблять кофе. По словам Серебрянского, этот напиток уместен в рационе в небольшом количестве, помогающем поддерживать организм в тонусе. Но многие люди пьют его большими кружками, что кардиолог назвал нежелательной привычкой. Он уточнил, что высокие дозы кофеина способствуют увеличению показателей артериального давления.Кардиолог подчеркнул, что здоровью сердца способствует питание, не позволяющее человеку полнеть. Серебрянский подсказал, что накапливаемый в теле жир может откладываться и в сердечной мышце. Чтобы этого не произошло, важно не только контролировать рацион, но и быть в достаточной степени подвижным человеком.