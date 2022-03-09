Одним из самых распространенных ушных заболеваний считается отит, но оно далеко не единственное. Среди пациентов также часто встречаются евстахиит и мастоидит. Для каждого из них характерна ушная боль, но предполагается индивидуальное лечение. Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала, что делать, если продуло ухо.Если возникают болевые ощущения в ушах, важно не капать ничего в уши самостоятельно. Все потому, что человек не знает, что именно случилось с барабанной перепонкой: целая она или нет. Потому что если в барабанной перепонке есть трещина, и мы используем капли, то они могут повредить наш слух. Если боль в ухе возникла, это повод сходить не в аптеку, чтобы купить капли, а посетить ЛОРа.Как утверждает эксперт, при боли в ушах ни в коем случае нельзя вводить инородные тела, масла. Также нужно исключить попадание воды и не промывать нос, добавила она. Жегалина советует принять жаропонижающее или обезболивающее и обратиться к врачу.Самое печальное последствие, которое возникает в качестве осложнения, — это потеря слуха и распространение инфекции на головной мозг. Потому что любое воспаление, которое существует в организме, может распространиться в случае проблем с иммунитетом. Это самые «крайние» случаи, которые проявляются у пациентов довольно редко. А среди самых частых последствий, которые связаны с болью в ухе, — потеря или ухудшение слуха. Поэтому при любой боли необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы исключить риск этих осложнений.