О чем говорит привкус йода во рту

Многие пациенты часто жалуются на специфический привкус йода во рту. Спросили врача общей практики, кардиолога Дениса Прокофьева, о чем может говорить этот симптом и можно ли от него избавиться.Пациенты часто обращаются с проблемой привкусов разных микроэлементов: железа, йода и так далее. Сказать сразу однозначно, что привкус йода несет за собой какую-то патологию, нельзя, потому что это не классический вкус йода, а что-то отдаленно напоминающее йод. Как только человек приходит с такой проблемой, он нуждается в консультации трех специалистов: врача-стоматолога (для исключения патологии ротовой полости), врача гастроэнтеролога (для исключения патологии ЖКТ) и врача эндокринолога (для исключения патологии щитовидной железы) Это три основные группы патологий, которые необходимо исключать.По словам медика, иногда привкус йода может появляться из-за определенного рациона питания.Если человек ест достаточно много морепродуктов или тех продуктов, где есть большое содержание йода. Самостоятельно привкус йода не уйдет, это всего лишь симптом, который позволяет нам обратить внимание на весь организм в целом.