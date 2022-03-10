Как снизить холестерин: медики рекомендуют ежедневную горсть фисташек

Регулярное употребление горсти фисташек помогает сократить повышенный холестерин в крови более чем на 11%.Высокий уровень холестерина означает наличие в крови большого количества жирного вещества, что сопряжено с риском серьезных проблем со здоровьем, таких как болезни сердца и инсульт. Между тем, правильное питание может эффективно снизить его – это подтверждается рядом исследований.Согласно данным одного из исследовательских проектов, которые опубликовал журнал Science Daily, продуктом, который может помочь со снижением холестерина, являются фисташки. В частности, специалисты Университета штата Пенсильвания рекомендуют для этого ежедневно съедать горсть фисташек.«Употребление фисташек в количестве одной или двух горстей ежедневно (порядка 85-90 граммов) уменьшает подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям за счет значительного снижения уровня «плохого» ЛПНП- холестерина. Перекусы фисташками помогают снизить его на 11,6%.», - заявили исследователи.Объясняя, почему орехи хорошо снижают повышенный уровень холестерина, эксперты уточнили: они богаты ненасыщенными жирами, содержат мало насыщенных жиров – «это та смесь, которая улучшает естественный контроль жира в организме». Вдобавок орехи содержат клетчатку, которая может блокировать всасывание некоторого количества холестерина в кровоток из кишечника, а также белок, витамин Е, магний, калий, натуральные растительные стеролы и другие растительные питательные вещества, улучшающие работу иммунной системы и метаболизма, что активизирует избавление от лишнего жира.