Найден новый способ оценки риска развития рака груди

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Стало известно, что группа российских ученых нашла лабораторный метод прогнозирования рисков появления рака груди – анализ уровня металлов в организме.Ученые собрали группу из 103 взрослых женщин, имеющих в анамнезе диагноз «доброкачественная опухоль молочной железы», а также 107 – с онкологией. Также для участия в исследовании пригласили 100 здоровых женщин, чтобы определить степень отклонения изучаемых показателей от нормы.«Для того, чтобы получить наиболее полную информацию о нарушении обмена металлов в организме, мы использовали сыворотку крови и волосы, отражающие состояние обмена металлов в различное время. Так, если концентрация металлов в сыворотке крови свидетельствует о балансе металлов в настоящее время, то их содержание в волосах отражает изменение уровня металлов в организме в течение длительного времени (вплоть до одного-двух месяцев). Анализ содержания металлов в исследуемых субстратах проводился методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, являющимся одним из наиболее чувствительных на данный момент методов для анализа биосубстратов», — рассказал Анатолий Скальный, главный научный сотрудник НЦМУ «Цифрового биодизайна и персонализированного здравоохранения» ПМГМУ им. Сеченова, профессор.Так опытным путем была выявлена следующая закономерность: у женщин с опухолью (злокачественной в особенности) растет уровень хрома и ванадия в волосах, а марганца – снижается. Сыворотка крови дает иные результаты. Наличие болезни связано с явным снижением уровня кобальта и повышением – меди. Марганец остается ниже контрольных значений у пациенток с доброкачественными и злокачественными новообразованиями молочной железы.Элементы в избытке могут оказывать токсическое воздействие на организм, способствуя развитию онкопатологии. Поэтому диагностика и выявление нарушений обмена конкретных металлов в организме необходимы.