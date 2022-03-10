Создана новая вакцина от сибирской язвы
«В мире сейчас существуют только аттенуированные вакцины от сибирской язвы, которые содержат ослабленный патоген. По протоколу лечения параллельно с введением вакцины должна применяться терапия антибиотиками. Но антибиотики практически нивелируют действие вакцины, что является большой проблемой. Мы создали кандидатную вакцину, которая может работать параллельно с антибиотиками, оставаясь эффективной», — поделилась подробностями открытия Ольга Карпова.
Белок РА, который способствует развитию сильного иммунитета, нестабилен. И его разрушение значительно снижает эффективность вакцины. Данную проблему удалось решить ученым МГУ.
«Мы предложили совмещение двух подходов для стабилизации белка РА. Сначала мы методом направленного мутагенеза изменили некоторые нуклеотидные последовательности в гене этого белка. Потом мы стабилизировали этот белок при помощи сферических частиц вируса табачной мозаики. На основе этих же частиц мы делаем и вакцину от COVID-19. Эти два подхода прекрасно стабилизируют белок РА, что позволяет нам предложить эффективную кандидатную вакцину от сибирской язвы», — прокомментировала заявление Карпова.
Опыты проводились на морских свинках. Все зараженные грызуны выжили, будучи привитыми новой вакциной.
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https://doctor.rambler.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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