Нажимать на сонную артерию смертельно опасно: правда или миф

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сонные артерии находятся в области шеи и осуществляют кровоснабжение головы и головного мозга. Считается, что нажатие на них смертельно опасно. Спросили врача общей практики, кардиолога Дениса Прокофьева, так ли это на самом деле.По словам медика, сонная артерия - основной магистральный сосуд.Головной мозг имеет два направления кровоснабжения : через сонную артерию (70% объема кислорода) и через позвоночную артерию (30% кислорода).Пережатие сонной артерии, как правило, приводит к потере сознания. Однако у этого могут быть и более опасные последствия.Есть, конечно, ряд методик, которые направлены на «обновление» организма, когда пережимается сонная артерия, но это крайне опасная история. Потому что длительное «пережатие» артерии приведет к тому, что у человека начнут отмирать клетки головного мозга. Также могут возникнуть осложнения в виде нарушение зрения или его потери. Однозначно говорить о том, что данная методика может быть использована - однозначно нет. Это крайне опасный эксперимент со своим здоровьем. Потому что молодой человек может просто потерять сознание, а взрослый получить осложнения в виде атеросклероза, гипертонической болезни. Важно понимать, что самый важный орган в организме - мозг. И если при отключении других органов, их функция может быть перераспределена, то в случае с мозгом это не работает. Поэтому, безусловно, игры с ним крайне опасны.