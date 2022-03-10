Ученые выяснили, что коровье молоко может ускорить симптомы рассеянного склероза

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Польза коровьего молока неоспорима. Однако благодаря последнему исследованию удалось выяснить, что коровье молоко может способствовать усилению симптоматики рассеянного склероза у людей.Рассеянный склероз заключается в поражении миелиновой оболочки нервных волокон головного и спинного мозга. Также это заболевание относится к числу аутоиммунных. Зачастую заболевание берет свое начало в молодом возрасте, а именно в возрасте от 14 до 40 лет. Начало заболевания характеризуется появлением ряда неврологических симптомов: тремор рук, расстройство почерка, шаткая походка, ощущение жжения или мурашек, покалывания на коже, проблемы со зрением. Следующими нарушаются функции органов таза, невозможность самостоятельных движений. И в заключение появляется паралич.Ученые выяснили, что довольно часто у пациентов с рассеянным склерозом замечается ухудшение состояния после употребления молока и молочных продуктов. Исследователи из Университетской больницы Бонна провели исследование благодаря которому удалось выяснить, что белок, который входит в состав коровьего молока, способствует разрушению нейронов у лабораторных грызунов. Эту информацию удалось получить благодаря введению в организм грызунов различных белков, содержащихся в коровьем молоке. При одновременном введении в организм мышей казеина и усилителя эффекта было зафиксировано развитие у мышей различных неврологических расстройств. Данные изменения были обусловлены обширными разрушениями миелиновой оболочки. Отмечается, что казеин оказывает подобный негативный эффект на пациентов с рассеянным склерозом, ведь при данном заболевании иммунная система атакует именно миелиновые оболочки.