Поможет ли коктейль из антител против невидимого Омикрона

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что создаваемый в России препарат из моноклональных антител может быть весьма эффективен в отношении подварианта штамма Омикрон. В некоторых средствах массовой информации его называют «стелс-омикроном» за способность уклоняться от иммунитета.В науке штамм Омикрон называют ВА.1, а его подвариант ВА.2. Это не новый штамм, а модификация уже существующего варианта, который обладает еще более выраженной способностью уклоняться от иммунной системы, и особенно от антител, возникающих после вакцинации. За эту способность оставаться невидимым данный штамм и называют «стелс», то есть невидимкой. Академик Александр Гинцбург отметил, что его коллеги работают над препаратом, содержащим моноклональные антитела. Ранее разрешение на эти работы было выдано со стороны российского Минздрава.Гинцбург поведал, что препарат уже испытали в отношении «стелса», и он показал свою высокую эффективность. В данном препарате содержатся антитела, которые прорываются в глубинные структуры спайк-белка и там вступают во взаимодействие с последовательностями, что можно встретить во всех типах ковида. А значит, данное лекарство становится универсальным.Препараты из моноклональных антител использовали уже в первые месяцы пандемии. В частности, такими лекарствами от коронавируса избавили бывшего американского президента Дональда Трампа. В России также ведётся разработка подобных лекарств, а некоторые клинические исследования с участием животных показывали, что данные препараты повышают уровень защиты от коронавируса чуть ли не на100%.