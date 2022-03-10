Диетолог рассказала о рационе для людей с болезнью почек

Об особенностях меню и частоте приемов пищи для людей с нарушениями функций почек Антонина Стародубова, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы.Эксперт убеждена, что питание влияет на многие факторы риска развития и прогрессирования хронической болезни почек. Например, на ожирение и сопутствующие ему заболевания. Их перечислила диетолог:«Сахарный диабет второго типа, гипертоническая болезнь, нарушения пуринового обмена, дислипидемия, нарушения фосфорно-кальциевого обмена».Антонина Стародубова отметила, что диета для людей с болезнью почек соответствует принципам здорового питания. Рацион должен быть разнообразным. Однако в некоторых случаях пациентам рекомендуется снизить количество потребляемого белка.«При этом степень ограничения потребления белка определяется в зависимости от степени снижения функции почек. При необходимости традиционные белковые продукты в рационе резко ограничиваются и заменяются на специализированные продукты для лечебного питания», — пояснила диетолог.Традиционные и рекомендуемые источники белка – мясо, птица нежирных сортов, рыба, яйца, молочные и кисломолочные продукты пониженной жирности. Предпочитаемый способ приготовления блюд – отваривание, запекание и приготовление на пару.Также эксперт советует ограничить количество соли и употреблять не более 5 граммов в день. В качестве усилителя вкуса рекомендуется использовать не острые специи и пряные травы (мяту, фенхель, тмин, корицу).Переедания, как и голодание, вредны для людей с заболеваниями почек.«Калорийность рациона должна соответствовать энерготратам организма. Необходимо соблюдать режим питания, пищу рекомендуется принимать небольшими порциями, 5-6 раз в день», — добавила эксперт.Продукты, способствующие возникновению метеоризма, следует ограничить. К ним относятся сорта мяса и птицы, богатые соединительной тканью, краснокочанная капуста, редька, редис, бобовые. Людям с хронической болезнью почек и почечной недостаточностью необходимо быть осторожными с продуктами, обогащенными калием – сухофруктами и бананами. Они провоцируют гиперкалимию и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Но отказываться от овощей и фруктов совсем не стоит. Ведь в них есть и витамины, и микроэлементы, и полезная клетчатка.Диетолог отметила, что высокое содержание фосфатов в крови пациентов с нарушениями работы почек может привести к болезням сердечно-сосудистой и костной систем.«К продуктам с высоким содержанием фосфора относятся: твердые и плавленые сыры, субпродукты — печень, почки, сардины, орехи и семена, дрожжи, яичный желток. Фосфаты также используются при консервировании овощей и фруктов, в газированных и сладких напитках, в сгущенном молоке, в колбасах и сосисках», — перечислила эксперт.Употребление мясных, рыбных, грибных бульонов, соусов и заливных блюд должно быть ограничено. То же относится к кофе, крепкому чаю, какао, шоколаду, газированным напиткам, алкоголю. Они «раздражают» почки и негативно влияют на центральную нервную и сердечно-сосудистую систему.«Рекомендации по количеству потребляемой жидкости при хронической болезни почек строго индивидуальны и основаны на данных медицинского обследования вместе с рекомендациями по питанию и лечению. Диетотерапия при хронической болезни почек является крайне важной и неотъемлемой частью лечебных мероприятий. Рекомендации при этом будут зависеть от степени снижения функции почек, тяжести заболевания, стадии его протекания, наличия или отсутствия осложнений и сопутствующих заболеваний», — резюмировала врач.