Названа неожиданная причина ночных пробуждений

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Диетолог Яна Прудникова в интервью для радио Sputnik рассказала, почему внезапные ночные пробуждения должны насторожить.Эксперт предупредила, что желание встать ночью с постели может свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов.«Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция», – отметила эксперт.Поэтому если вы заметили за собой такое поведение, то следует обратиться к врачу и пройти обследование, в том числе лабораторное. Например, тест на толерантность к углеводам, показывающий риск развития сахарного диабета.«Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола», — рассказала диетолог.