Названа неожиданная причина ночных пробуждений
Эксперт предупредила, что желание встать ночью с постели может свидетельствовать о заболеваниях внутренних органов.
«Если человек ложится спать ночью, но ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может быть даже субклиническая надпочечниковая дисфункция», – отметила эксперт.
Поэтому если вы заметили за собой такое поведение, то следует обратиться к врачу и пройти обследование, в том числе лабораторное. Например, тест на толерантность к углеводам, показывающий риск развития сахарного диабета.
«Еще следует проверить биохимию поджелудочной железы и печени. Также врачи должны будут проверить надпочечники, чтобы определить уровень гормона кортизола», — рассказала диетолог.
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