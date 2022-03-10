Музыка и «розовый шум» могут помочь уменьшить тревожность

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Тревога — главное чувство, которое испытывают миллионы людей во всем мире в эти дни. Справиться с этим состоянием помогают специальные препараты, но подобрать их может только врач. Эксперимент канадских ученых наглядно показал, что уменьшить тревогу помогают и доступные средства — например, наушники с успокаивающей музыкой и «розовым шумом».В своей статье в журнале PLOS One ученые из Университета Райерсона упомянули, что влияние музыки на уменьшение тревожности исследовалось не раз, однако количественная оценка этого эффекта проводилась впервые.В эксперименте участвовали 163 добровольца, страдающие тревожностью и регулярно получающие лекарственные препараты. Им предложили пройти домашнюю терапию со звуковой стимуляцией. Одна группа участников через специальное приложение прослушивала музыку в течение 24 минут, вторая — так называемый «розовый шум», смесь звуковых волн с интенсивностью, которая уменьшается с увеличением частоты. Музыкальные треки подбирались индивидуально для каждого пациента с помощью искусственного интеллекта в зависимости от симптомов.Ученые оценивали результаты с помощью опросников и специальной шкалы симптомов. Среди добровольцев с умеренной тревожностью наибольшее снижение симптомов наблюдалось у тех, кто прослушивал успокаивающую музыку. У людей с умеренной или сильной тревогой заметный терапевтический эффект был как от прослушивания музыки, так и «розового шума».«Результаты этого исследования впечатляют, поскольку они показывают, что музыкальная терапия открывает большие перспективы в эффективном снижении тревожности у людей, которые страдают от этого расстройства», — сообщили ученые.