Обнаружена новая опасность ожирения в подростковом возрасте

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Если девочки подросткового возраста страдают от ожирения, то у них резко увеличивается риск развития тяжелого ПМС после 20 лет. К такому выводу пришли учёные из Каролинского института в Стокгольме.Шведские учёные провели исследование с участием 6 524 женщин. Оно показало, что если девочки сохраняют стройную фигуру в подростковом возрасте, то тем самым они избавляют себя от тяжелого предменструального синдрома после 20 лет. А вот наличие лишнего веса или ожирения в 13 лет увеличивает вероятность возникновения неприятных симптомов после 20 на 10%. Речь идёт о предменструальном дисфорическом расстройстве (ПМДР) - это самая тяжёлая форма ПМС, которая мешает женщинам вести нормальную жизнь. Оно вызывает перепады настроения, беспокойство, вздутия, головные боли и снижение либидо за несколько недель до месячных.Шведские учёные наблюдали за группой женщин на протяжении 17 лет. Результаты показали, что чем толще были эти девочки в подростковом возрасте, тем выше оказывался риск ПМДР в ранней молодости. Дети с ожирением также чаще сталкивались с ранними менструациями, которые тоже увеличивают риск неприятного расстройства в следующие годы.На территории России от ПМДР страдает около полутора миллионов женщин, и его проявления мешают им вести нормальную повседневную жизнь, а также работать в своё удовольствие. Приблизительно 30% всех женщин имеют умеренный ПМС, который тоже может провоцировать не слишком приятные симптомы, но не такие тяжёлые. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕЕ)