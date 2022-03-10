Ртутный, цифровой, инфракрасный: как правильно пользоваться градусниками

Казалось бы, нет ничего проще, чем измерить температуру: поместил градусник подмышку, подождал десять минут, посмотрел. Но все не так просто: люди часто не умеют пользоваться термометрами и даже не подозревают об этом. Разбираемся, какой градусник подходит именно вам и как не допустить ошибок при его использовании.Ртутные и галинстановые термометрыМедицинский ртутный градусник относится к максимальным термометрам — это значит, что он показывает максимальное значение температуры, достигнутое в ходе измерения, и при ее уменьшении столбик ртути не уходит вниз. Именно поэтому прежде чем поместить градусник в область подмышки его требуется хорошенько встряхнуть.Несмотря на то, что в западных странах давно предпочитают использовать цифровые градусники, в России многие по старинке до сих пор пользуются ртутными, считая их наиболее надежными. Однако этот «дедовский» способ измерения температуры постепенно уходит в прошлое: с 2020 года Россия вслед за другими странами ВОЗ отказалась от производства ртутных градусников. Причина проста: использование в домашних условиях приборов с содержанием ртути слишком опасно.Сейчас в максимальных термометрах вместо ртути используют безопасный жидкий металл галистан (сплав галлия, индия и олова). Фактически это «родной брат» ртутного градусника, то есть он выглядит и используется точно так же.Плюсы максимальных термометров:стабильная точность измерения (допустимая погрешность 0,1 градуса);разнообразие способов измерения (ректально, орально или подмышкой);долговечность (если не ронять, то ломаться в ртутном и галинстановом термометре нечему);легкость дезинфекции (нельзя разве что кипятить);Минусы:относительно легко разбить, и даже если вы используете галинстановый градусник, на полу останутся опасные мелкие осколки;значительное время измерения — около 10 минут;маленьким детям нежелательно использовать его орально;галинстантовый термометр замерзает при температуре -19°С, поэтому его необходимо хранить только при комнатной температуре.Электронный (цифровой) градусникСегодня это наиболее популярный способ измерения температуры благодаря простоте использования и безопасности. Электронный градусник в пластиковой капсуле имеет металлической наконечник, меняющий электропроводимость в зависимости от температуры тела. Эти изменения фиксируются прибором и переводятся в привычные нам градусы Цельсия.В России бытует распространенный миф, что цифровые градусники «врут». По словам врача и медицинского блогера Алексея Водовозова, объяснение этому очень простое: многие просто не читают инструкцию к термометру.«При использовании цифрового термометра люди нередко допускают одну и ту же ошибку: смотрят на показания сразу после звукового сигнала, который на самом деле свидетельствует о том, что температура растет с определенной скоростью. После того, как градусник «запищал», его надо подержать под мышкой еще минимум одну минуту».