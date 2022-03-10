Назван продукт, защищающий от рака легких
Герман Шаевич заявил, что защититься от рака легких поможет черный перец. Дело в том, что в нем содержится пиперин – вещество, которое замедляет рост раковых клеток. По мнению эксперта, умеренное потребление перца также предупреждает развитие рака кишечника.
Есть от этой специи польза и для глаз. Содержащийся в черном перце витамин А укрепляет роговицу и поддерживает остроту зрения.
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