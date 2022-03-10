Коронавирус может вызвать в носу чёрную плесень

Отоларинголог Владимир Зайцев поведал, что коронавирус иногда вызывает образование чёрной плесени в носу. Это происходит из-за ослабления иммунитета.При проникновении коронавируса в организм человека происходит резкое ослабление иммунитета, из-за которого разные недуги становятся более вероятными. Если у человека крепкий иммунитет, он, к примеру, не заболеет воспалением лёгких, трахеитом или бронхитом. То же самое касается и чёрной плесени, которая нередко обитает в ванной комнате. Так называют мукормикоз - довольно редко встречающуюся грибковую инфекцию, представляющую огромную опасность для здоровья в том случае, если она всё-таки развивается в организме.После проникновения в тело коронавируса уровень иммунитета снижается, и угроза мукормикоза становится более выраженной. Чёрная плесень атакует заднюю стенку гортани, она поражает миндалины, носоглоточные и околоносовые пространства, нередко оказываясь в бронхах и лёгких. Вот почему крайне важно соблюдать особую осторожность в том случае, если у вас выявили COVID-19.Но защититься от чёрной плесени намного проще в том случае, если она в помещении отсутствует. Следите за тем, чтобы уровень влажности не был слишком высоким в ванной комнате. Если там относительно сухо, чёрная плесень просто не появится, а поэтому данное пространство нужно чаще проветривать.