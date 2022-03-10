Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть на ночь

Как объясняют специалисты, вечерние перекусы могут повлиять на качество сна. Зачастую из-за злоупотребления определенными продуктами может нарушаться сон.Оказывается, даже простой бутерброд с сыром может стать причиной длительной бессонницы. Перед сном лучше отказаться от красного мяса, солений и копченостей. Эта пища будет слишком долго перевариваться."Особенно важно отказаться от соленых продуктов людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку употребление такой пищи повышает давление. Регулярный прием сладостей в вечернее время приводит к нарушению восприятия инсулина, инсулинорезистентности", — объяснила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.Организм при переедании снижает выработку мелатонина, который отвечает за качество сна.На ночь, по словам диетолога, на ночь вместо еды лучше выпить стакан чая с мятой или мелиссой.