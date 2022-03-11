4 продукта, которые могут быстро испортить кожу
Красное мясо
Полностью отказываться от мяса точно не стоит, так как животный белок и витамины являются базой для правильного функционирования организма. И все же для людей, страдающих акне, данный продукт может оказаться очень недружественным. Все дело в том, что в красном мясе есть вещества, которые стимулируют повышение уровня тестостерона в организме, а это прямой путь к высыпаниям. Помимо прочего, многие дерматологи сходятся во мнении, что красное мясо ускоривает старение кожи, но только в том случае, если вы употребляете продукт на ежедневной основе.
Соль
О том, что соль важно ограничивать, помнят многие, и все же полностью отказаться от нее не так-то просто. Если отечность — ваш постоянный спутник, вам нужно сделать над собой усилие и все же жестко ограничить попадание соли в организм. Задержка воды из-за соли будет лишь провоцировать еще большие отеки. Кроме того, большое количество соли в рационе приводит к шелушению кожи, на самых сухих местах могут образовываться болезненные трещины.
Молочные продукты
О том, что молоко и многие йогурты провоцируют воспаления, знаю все, кто страдает от акне. Если кисломолочные продукты наоборот способствуют улучшению микрофлоры кишечника и идут на пользу организму, то обычные молочные продукты содержат гормоны, которые оказывают влияние уже на гормональный фон человека, из-за чего проблема акне может усиливаться в несколько раз.
Кофе
Без кофе трудно представить современную жизнь, многие употребляют напиток в невероятных количествах. При это мало кто задумывается о вреде, а специалисты из года в год утверждают, что кофеин способствует выработке кортизола — гормона стресса. Когда уровень кортизола зашкаливает, кожа становится сухой, быстрее стареет и истончается. Но если вы все же не можете обойтись без кофейных напитков, обязательно возьмите за правило выпивать перед этим стакан чистой воды, чтобы не нарушать водный баланс.
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