Врач Чехонина: три витамина особенно важны для получения весной

По словам врача диетолога Юлии Чехонину, организму, пережившему холодную, темную зиму, особенно важно получать с наступлением весны достаточно витамина С и не только.Витамин С. Врач рассказала в интервью, что достаточный уровень этого витамина обеспечивает крепкий иммунитет, а также поддерживает хорошее состояние кровеносных сосудов и кожного покрова. Одним из лучших источников витамина С является квашеная капуста.«150-200 граммов капусты достаточно чтобы восполнить суточную потребность в витамине С. При этом в ней содержатся и пребиотики, которые способствуют сохранению здоровой микрофлоры в кишечнике и опосредованно укрепляют иммунитет», - пояснила Юлия Чехонина.Также много витамина С в замороженных ягодах, сушеном шиповнике.Витамин А. Медик включила его в перечень особенно важных весной из-за благотворного влияния на иммунную систему. Витамином А крайне богата печень трески.«В 100 граммах печени трески содержится 4-кратная суточная норма потребления этого витамина», - подсказала Чехонина.Другие источники – морковь, тыква, болгарский перец.Витамины группы В. Витамины В особенно важны для сохранения неврологического здоровья, хорошего состояния ЦНС, защиты мозга и психики от перенапряжения. Самым богатым пищевым источником важных витаминов является говяжья печень.«При употреблении ста граммов печени человек восполняет 100 процентов от рекомендуемой суточной нормы витамина В, а витамина В12 - несколько суточных норм», - уточнила эксперт.