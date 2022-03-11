Врач Чехонина: три витамина особенно важны для получения весной
Витамин С. Врач рассказала в интервью, что достаточный уровень этого витамина обеспечивает крепкий иммунитет, а также поддерживает хорошее состояние кровеносных сосудов и кожного покрова. Одним из лучших источников витамина С является квашеная капуста.
«150-200 граммов капусты достаточно чтобы восполнить суточную потребность в витамине С. При этом в ней содержатся и пребиотики, которые способствуют сохранению здоровой микрофлоры в кишечнике и опосредованно укрепляют иммунитет», - пояснила Юлия Чехонина.
Также много витамина С в замороженных ягодах, сушеном шиповнике.
Витамин А. Медик включила его в перечень особенно важных весной из-за благотворного влияния на иммунную систему. Витамином А крайне богата печень трески.
«В 100 граммах печени трески содержится 4-кратная суточная норма потребления этого витамина», - подсказала Чехонина.
Другие источники – морковь, тыква, болгарский перец.
Витамины группы В. Витамины В особенно важны для сохранения неврологического здоровья, хорошего состояния ЦНС, защиты мозга и психики от перенапряжения. Самым богатым пищевым источником важных витаминов является говяжья печень.
«При употреблении ста граммов печени человек восполняет 100 процентов от рекомендуемой суточной нормы витамина В, а витамина В12 - несколько суточных норм», - уточнила эксперт.
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