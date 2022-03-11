Врачи назвали самые полезные для здоровья привычки

Заслуженный деятель науки России, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон и заслуженный врач России, доктор медицинских наук и профессор Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвали самые полезные привычки.Специалисты посоветовали каждый месяц внедрять по одной полезной привычке. Так, в марте, по их словам, следует укреплять сердце с помощью ежедневных прогулок на свежем воздухе. Как уточнил Хавинсон, они должны длиться 15-30 минут. В апреле рекомендуется выходить на улицу в солнцезащитных очках.В мае же необходимо каждую неделю ложиться спать на 15 минут раньше.