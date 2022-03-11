8 советов тем, кто не может уснуть из-за нервов
Отключить гаджеты
Минимум за час до сна следует отключить все гаджеты: телефон, телевизор, планшет. Это поможет притормозить мыслительный процесс.
Принять ванну
Душ или ванна с расслабляющей солью позволят снять усталость и расслабить тело.
Погулять
Вечерняя получасовая прогулка насытит организм кислородом и даст физическую нагрузку. После нее захочется принять горизонтальное положение и погрузиться в сон.
Оставить конфликты на потом
Любые выяснения отношений и принятие решений отложите до утра. Скажите себе, как Скарлетт О’Хара: «Я подумаю об этом завтра!».
Быть благодарным
Поразмышляйте перед сном, за что вы благодарны в своей жизни. Держите фокус на том, что хорошего у вас есть: дети, отношения, возможность выйти на улицу погулять. Ощутите радость от всех этих возможностей.
Послушать музыку
Включите приятные, гармонизирующие мелодии. Они помогут перейти в состояние, близкое к медитации.
Просканировать тело на наличие неприятных ощущений
Начните с пальчиков ног и двигайтесь вверх по телу. Что вы чувствуете кожей? Останавливайтесь на каждом участке столько, сколько нужно. Представьте, что вы погружаетесь на уровень сердца, а все мысли похожи на облака, которые проплывают мимо.
Использовать дыхательную практику из йоги
Зажмите обе ноздри пальцами руки. Открываем левую ноздрю и через нее вдыхаем, потом обе зажимаем и задержка, потом открываем правую и выдыхаем. Повторяем круг упражнений в другую сторону: вдох через правую, задержка, выдох — через левую. Каждый элемент — на четыре счета. Делайте до тех пор, пока не ощутите расслабление.
Регулярное выполнение перед сном хотя бы нескольких вышеописанных советов — уже прекрасная профилактика бессонницы. А если состояние внутреннего беспокойства вас все же настигло, то начинайте делать все, пункт за пунктом. И на одном из них вы обязательно уснете спокойным, безмятежным сном.
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