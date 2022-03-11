Электронные сигареты не подталкивают подростков к курению

Использование электронных сигарет не увеличивает количество подростков, которые переходят на традиционные табачные изделия. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона.Широко распространена точка зрения о том, что электронные сигареты, изначально создаваемые для помощи в отказе от курения, приводят подростков к желанию попробовать традиционные табачные изделия. Действительно, эти гаджеты стали очень популярными среди молодых людей, которые ранее вообще никогда не курили. И некоторые эксперты высказывали мнение о том, что от электронных сигарет подростки будут переходить к обычным. Однако новое исследование показало, что вейпинг не повышает риска развития у молодых людей этой вредной привычки.Британские ученые проанализировали уровень использования электронных сигарет и традиционного курения у жителей Англии в возрасте от 16 до 24 лет в период с 2007 по 2018 годы. Никакой существенные связи между этими двумя показателями выявлено не было, а значит, молодые любители электронных сигарет не переходили массово на сигареты традиционные. Но даже при самом худшем сценарии только 10% подростков, использовавших электронные сигареты, становились традиционными курильщиками, как подсчитали исследователи.Хотя при использовании этих гаджетов организм получает гораздо меньше отравляющих химических веществ, чем от традиционных сигарет, вейпинг всё равно не является полностью безопасным для здоровья. Его продукты содержат никотин, а также некоторые раздражающие химические вещества, способные серьёзно повреждать лёгкие. Именно поэтому электронные сигареты и рекомендуют только для курильщиков, которые хотели бы отказаться от обычного курения.